Eesti meister Tomingas: ma ei ole oma parimas seisus, aga õnneks on Oberhofini natuke aega 

Mõlemad tiirud eksimusteta läbinud Tomingas tuli 7,5 km distantsil ka Leedu meistriks, sest samas toimusid Leedu lahtised meistrivõistlused.

Tomingas nentis, et võttis tänast kui tugevat treeningut ja lahtisõitu järgmisel nädalal toimuvaks Oberhofi MK-etapiks. "Ei tea, mitmes meistritiitel on," sõnas ta. "Ega neid ülemäära palju pole, ma pole kunagi Eesti võistlusi ülemäära tõsiselt võtnud. Need on rohkem hea treeningu eest."

Kui laskmine õnnestus Tomingasel täpsuse poolest ideaalselt, siis suusapoolega ta ei jäänud rahule. "Kuidagi kehvasti on siin kodus välja kukkunud, ettevalmistust sisuliselt ei saanudki korralikult teha. On olnud muud majandamist. Ma ei ole oma parimas seisus, aga õnneks on Oberhofini natuke aega. Jõuab veel kosuda."

Nii Eesti kui Leedu meistrivõistluste arvestuses sai teise koha Regina Oja (2+0; +1.00,0). Kas kodumaal maksab ainult võit? "Eks ikka tuled parimat andma. Tulemus on, mis on, idee poolest tahaks sooritusega rahul olla. Täna kaks trahvi pole see. Eestis andestatakse rohkem, sama tulemus MK-l väga kaugele ei vii," märkis Oja.

Suusasõidu kohta lisas ta järgmist: "Küllaltki kerge ring oli maastiku ja kõige mõttes. Natuke aeglasemad olud, sest lund sadas. Olen saanud aja maha võtta ja võib-olla ka treeningumetoodikat muuta. Selle koha pealt oli täitsa okei. Särtsakust oli ja viimasel ringil jõudsin ka sõita."

Kaks pronksmedalit sai kaela Johanna Talihärm (1+2; +1.27,0). "Eks mingil määral oli võistlus ikka oluline, samas see polnud see start, mille peale oleme vormi ajastanud," sõnas Talihärm.

"Sõidus oli okei seis. Arvasin, et pole väga terav, aga polnud ka midagi hullu. Oli ootuspärane. Püstitiirus olen kõige rohkem pettunud, kaks on seal ikka väga palju. Arvan, et see on parandatav."