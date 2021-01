Uus Toyota pealik Latvala andis viimasel etapil MM-tiitli kaotanud Evansile väärt nõu 

Latvala sõnul on võti edasiseks möödaniku unustamine. Soomlase meelest on Evans väga kiire ning võib tulevikus veel mitu MM-tiitlit võita.

„Ta peab aga ära unustama, mis eelmise hooaja lõpus juhtus. Tal on vaja uut algust. Tal on kiirus olemas, et uuesti MM-tiitli jahile asuda! Kõik alustavad hooaega nullist,“ märkis Latvala.