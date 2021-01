Andrea Adamo kiitis Neuville'i ja Tänaku koostööd: nad töötavad selgelt ühise asja nimel 

"Thierry tegi 2019. ja 2020. aastal hämmastavat tööd. 2019. aastal oli ta alati kohal ja utsitas kõiki tagant. 2020. aastat alustas ta võiduga Monte Carlos. Eks tal oli ka mõningaid probleeme, Eestis toimunud etapil tegi ta vea, kui tahame seda veaks nimetada. Monzas tegi ta tõepoolest vea. Kuid ka mina tegin oma töös väga palju vigu, ent kuna mina pole alati kaamerate ees, siis neid ei pruugita märgata. Thierry on meiega, kõik toetavad teda ja see mulle tõepoolest meeldib," alustas Adamo esmalt Neuville'i kiitmisega.

Tuleb olla iseenda vastu aus. 2019. aastal võitsime me meeskondliku tiitli tänu vastupidavusele, mitte aga kiirusele. Möödunud hooajal olime aga palju kiiremad ning igal rallil võitlesime liidrikoha nimel. Meie edu ei tulnud tänu sellele, et olime taga, aga napsasime võidud endale tänu sellelele, et keegi eespool katkestas või oli tal tehniline probleem."