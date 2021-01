Otepää klassikasprindi naiste võitja üllatas ennastki, meeste parim suusatanuks parema meelega Tour de Skil 

Tehvandil tuli ta starti favoriidina ega vääratanud. Ta suusatas parima aja ka eelsõidus ning võitis järjepanu kõik kohasõidud. „Lihtsat sõitu küll ei oodanud,” märkis Himma. „Isegi imestasin, et suutsin eelsõidu võita. Tunne läks iga sõiduga paremaks, eelsõidus tundus, et täna pole seda minekut.

Klassikasprindi FIS-võistlus Otepääl. Foto: Maria Kilk

Olgugi et konkurents oli kodune, kui mõned veerandfinaaliga piirdunud leedulased välja arvata, pakkus võistlus Himmale rõõmu, ärevust ja kõike muud, mida spordist oodata. „Ütleks, et täna oli isegi raskem, sest siin oli nii palju sõpru ja tuttavaid, kes ergutavad ja kellele tahaks show’d teha ja võidu kohale tuua. Selle võrra oli raskem,” sõnas ta.

Ta nõustus ajakirjaniku tõdemusega, et eriti vinge olnuks siis, kui saanuks Marko Kilbiga joonele panna, ent Kilp võistles täna Šveitsis Tour de Skil. „Eks meil ongi Markoga sel aastal huvitav, et kes milles tugevam on. Marko on klassikasprindis kindlasti tugev, aga ma ei ütle, et ma nõrgem olen,” ütles Himma ja avaldas lootust, et ehk näeb toda duelli 16. jaanuaril Eesti meistrivõistlustel.