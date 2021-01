Vene suusatajate käitumine üllatas konkurenti: nad lihtsalt seisid rajal ja sõimasid üksteist 

Lõpuks seitsmendana-kaheksanda üle finišijoone tulnud Tšervotkin ja Belov jätkasid ka finišialas teineteise süüdistamist. Eriti vihane oli Tšervotkin, kes oli üritanud Belovi lausa suusakepiga äiata. Pikalt asja üle aru pidanud kohtunikud leidsid siiski, et kukkumises oli süüdi just Tšervotkin, ning kuna ta oli ka varem ühes episoodis meelega koondisekaaslase suuskadel tallunud, otsustati teda karistada kolmeminutilise trahviga, mis langetas mehe lõpuks 61. kohale ning võib arvata, et Tour de Ski üldarvestuses tal enam kõrgete kohtade nimel kaasa rääkida pole võimalik.

Riiukukkede taga sõitnud rootslane Oskar Svensson rääkis hiljem Norra rahvusringhäälingule, et venelaste kukkumisele järgnenu oli päris pentsik, nii palju kui ta seda nägi.

"Kui neist möödusin, siis nad lihtsalt seisid seal ja vaidlesid omavahel. Olin väga üllatunud. Nad lihtsalt seisid ja sõimasid üksteist. Miks nad seda tegid, sellest ma aru ei saa, sest kõige tähtsam pidanuks olema ikka finišisse jõudmine," avaldas kuuendana lõpetanud Svensson Venemaa koondislaste käitumise üle imestust.

Kui Svensson oli imestunud, siis Venemaa koondise treener Markus Cramer oli mõistagi vihane.

"Võistluste žürii näitas sportlastele videot ja selgitas, mis juhtus. Tšervotkin küll vabandas ja tunnistas oma süüd, kuid ta oleks pidanud sellega arvestama," kurjustas Cramer.

Ta lisas, et on pettunud, et sportlased jäid rajale vaidlema, selle asemel et kohe edasi sõita.

"Pole hea asju nii lahendada. Sõitke kõigepealt lõpuni ja vaielge pärast. Aga muidugi olid mõlemad šokis, kui nad seal lumel lamasid ja mõistsid, mis juhtus.