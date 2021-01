Arsenal on lõpuks hoo üles saanud 

Kui veel enne jõulupühi sai rääkida sellest, et Arsenalil on käsil viimase 45 aasta kõige hullem hooaja algus, siis viimased kolm kohtumist on maitstud võidurõõmu. Eilses mänguvoorus suudeti 4:0 üle mängida West Bromwich Albion.

Inglismaa liigat on juhtimas Liverpool, kellel on 33 punkti. Sama palju on kogunud teisel kohal olev Manchester United, kolmandal kohal on 29 punktiga Tottenham.