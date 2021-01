FOTOD JA VIDEOD | 2020. aasta parimad olid Tänak-Järveoja, Levandi ja Sildaru

„Aitäh kõigile toetajatele selle tunnustuse eest,“ ütles ka korra varem, 2017. aastal Eesti parimaks meessportlaseks valitud Ott Tänak oma tänukõnes. „Ütleks, et on olnud ebareaalne aasta. Loomulikult on olnud üleüldiselt keeruline, aga samamoodi on see mõjutanud ka sporti ja kõik, mis sel aastal toimus – raske oli loomulikult järge pidada.

Peaksime olema õnnelikud, et autosport kui selline toimis ja võistlused suudeti ära korraldada. Otseselt sarjatunnet oli raske tekitada ja me kunagi ei teadnud, mis tuleb, mis ei tule, millal tuleb – sellepärast pidime võtma üks võistlus korraga. Selle tõttu oli kogu see aasta ka väga teistmoodi.“

Martin Järveoja lisas, et oli tõesti ebareaalne ja ebanormaalne, aga samal ajal ka õpetlik aasta.