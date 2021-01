Vormel 1 sari plaanib koroonaviirusest hoolimata startida Austraaliast 

Sel aastal on sarja juhtidel plaan alustada taas Austraalia etapist, mis peaks toimuma 21. märtsil. „2020. aastal tõestasime, et suudame võidusõitmise juurde naasta turvaliselt, kuigi märtsis arvasid paljud, et see pole võimalik. Oleme 2021. aasta kalendri paika pannud ja sel aastal tuleb F1 tagasi märtsikuus,“ sõnas üks võistluste korraldaja RaceFansi portaalile.