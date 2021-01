Ülekaaluka võidu saavutanud Tomingas: see oli tõesti väga suur üllatus, et laskmine läks nii hästi 

Tomingase edu võti oli suurepärane laskmine. Ta läbis esimesed kolm tiiru nulliga ning juhtis tänu sellele nii pikalt, et naasis viimase tiiru järel ühelt trahviringilt rajale siis, kui teist kohta hoidnud Susan Külm jõudis alles laskematile. Lõpuks edestas Tomingas hõbeda võitnud Regina Oja 45,7 sekundiga ja Külma 1.40,8-ga.

"See oli tõesti väga suur üllatus, et laskmine läks nii hästi," märkis Tomingas, kes tabas eilsel sprindivõistlusel kõik kümme märki. "Võtan siit kaasa võib-olla selle, et trennis laskmine ei näita tegelikku taset."