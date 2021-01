Rene Zahkna: tänane võit oli mulle vajalik, sest enesehinnang oli täiesti alla läinud 

Eriti hull oli Zahkna seis suusarajal, kus ta kaotas iga nädal kiirematele järjest rohkem ning esimesel Hozhfilzeni sprindivõistlusel lausa 3.03,7. Teiseks Hochfilzeni võistlusnädalaks tuli ta sootuks koju.

"Enda kuulamine oli täiesti tagaplaanil. Tundub, et sellega olen kõige kõvemini näppu lõiganud. Nüüd teen hästi rahulikult, samu trenne nagu noorte ja juunioride eas. Ei ole riske võtnud, et iga hinna eest kiirust hoida. Samas pole kindlasti seal, kus tahaks olla. Sõit polnud midagi erilist, polnud kaasvõistlejatest grammigi parem, lihtsalt lasin natuke täpsemini."

Miks detsembris iga võistlusega üha sügavamale sohu vajusid suusaaegade mõttes?

"Seda ei oska siiani öelda, miks suund sinna oli. See, et esimesel etapil nii aeglane olin... Tagantjärele hakkasin mõtlema, et oota, tegelikult panin treeningpäevikusse kirja, et enesetunne on kehv, aga suutsin selle väiksemaks mõelda. Olin tegelikult korraks päris väsinud. Juunioride eas on enda kuulamine olnud mu tugevus, kuid nüüd panin selle täiesti selja taha. Et viimasel etapil sõidus kolm minutit kaotasin, seda pole kunagi juhtunud. See on natuke ulme, et nii sügavale auku läks kõik."

Analüütiline pool on Karmen Reinpõllu tulekuga ju arenenud. Kas sellest polnud kasu või läks tegevus liiga analüütiliseks?

"Ei läinud liiga analüütiliseks. Esimene aasta on ikkagi õppimisperiood Karmenile ka. Ei saa ainult nii, et suvel päike paistab ja teed rahulikku trenni. Rahuliku trenni ajal ei tule välja, kui päriselt oleks võistlustunne kehv. Tal pole millegi najalt õppida, nüüd on vähemalt info olemas ja mõtestame kas või tagantjärele. Karmen usub, et pilt on nüüd selgem.

Mul endal läks aega, et jõuda avastuseni, et ma tegelikult ei kuulanud enesetunnet. Usaldus treeninguplaani vastu oli nii suur, et sisetunne jäi tagaplaanile. Mõtlesin, et sport peabki raske olema, teisipidi tulemused läksid halvemaks. Kindlasti on nüüd lisakäik juures, sama asja enam ei tee. Analüütiku roll ongi, et nüüd on info salvestatud ja nüüd on võimalik, et see ei kordu."

Kuidas detsembrikuu vaimule mõjus?

"Ülikurnavalt. Näiteks tänane võit oli mulle vajalikum kui Eesti meistritiitel. Enesehinnang oli lihtsalt täiesti alla läinud. Kui MK käib, ei lase sel esile tulla, aga kui hakata järele mõtlema, mis päriselt tundsin, siis olin rohkem pettunud kui väljendasin. Oli päris raske periood. Nüüd vähemalt tean, kus olen ja kuhu suunas ronima hakkan."