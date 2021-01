Eesti meister Himma: ebareaalselt raske oli 

Himma läbis 10 km distantsi ajaga 23.17,1 ning edestas hõbedameest Kaarel Kasper Kõrget finišis vaid 3,7 sekundiga. Seejuures andis Himma viimase 2,5kilomeetrise ringiga Kõrgele kümmekond sekundit ära. Pronksmedali võitis Henri Roos (+14,7), kes oli absoluutarvestuses lätlase Indulis Bikse järel neljas.

"Päris ebareaalselt raske jah," lisas ta pisut hiljem Õhtulehele. "Kui aus olla, siis ootasin lihtsat võistlust. Teadsin, et peaksin uisudistansil tugevam olema. Üritasin ilma pingeta peale tulla, aga see oli jube raske. Tundsin juba esimesel ringil, et jalad on tõusul nii kinni. Viies nädal, ebareaalselt palju võistlusi järjest. Mõtlesin, kas tulengi üldse sellele võistlusele, aga tegin ära. Lihased pole taastunud, massaažipool on tegelikult ikkagi halb, sellepärast oli ikka raske."

Tuntavalt keeruliseks kujunes Himma jaoks viimane ring. "Siin pole palju tõusu, aga nendel oli hing nii kinni. Selline tunne, et terve viimane ring oli lõpuspurt. Tulin, kuidas jaksasin. Hea, et liiga palju ära ei andnud, võit jäi õnneks mulle," rõõmustas ta.

"Teadsin, et tagasipöördel – sealt on umbes kilomeeter tulla – oli edu seitse sekundit. Treener ütles, et ära nüüd ära anna. Tulin, kuidas jaksasin, aga suutsin veel [sekundeid] ära anda. Ajad olid teada, selle võrra oli lihtsam."

Himma on nüüd neljakordne Eesti meister. "Ikka on äge [võita]. Nüüd ongi eesmärk koguda number võimalikult suureks. See on oluline, aga lõpuks loeb, mida teed maailmatasemel," tõdes Otepääl elav ja treeniv 21aastane suusataja, kes saab nüüd järgmise nädalavahetuse võistlemisest puhata.

Naiste 5 km eraldistardist vabatehnikadistantsi võitis endalegi üllatuseks 20aastane Aveli Uustalu ajaga 13.02,5. Tema ülekaal oli mäekõrgune, sest Anette Kasemets kaotas teisena 20,7 ja 40aastane Tatjana Mannima kolmandana 22,7 sekundit.