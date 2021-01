PÕNEV! Paide värbas Soome kõrgliigast koondise kogemusega äärekaitsja 

Viiel korral Eesti A-koondist esindanud Ojamaa tegi oma debüüdi 2016. aastal maavõistlusmängus Rootsiga. Erinevates Eesti noortekoondistes on ta mänginud 39 korral. Aastatel 2017-2019 pallis Ojamaa Soome kõrgliigas JJK Jyväskylä ja Vaasan Palloseura eest 52 mängu ja sai kirja ühe tabamuse.

Hindrek Ojamaa: „Mul on väga hea meel olla osa Paide meeskonnast, sest tegu on väga hea energia ja kõrgetele eesmärkidele pühendunud organisatsiooniga. Ootan väga juba uut hooaega, et saaksin oma panuse anda ja olen valmis selle nimel maksimaalselt pingutama.“