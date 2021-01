Aasta treener Anna Levandi: „Mõnikord olen avanud ka päris suured ja rasked väravad. Vahel Eva-Lotta ehmatab ja küsib, et mis mõttes?“ 

„Eva-Lotta on parim näide sellest, kuidas tema areng vastab ambitsioonidele,“ rääkis Levandi jõulude eel Õhtulehele antud pikas usutluses. „Täpselt nii palju, kui ta tahtis, nii palju ka saavutas. Edasi on olnud minu roll talle uksi avada. Aga mina ei saa uksest sisse minna, vaid tema ise peab seda tegema. Näitan kätte suuna. Mõnikord olen avanud ka päris suured ja rasked väravad. Vahel Eva-Lotta ehmatab ja küsib, et mis mõttes?“

Ta jätkas: „Aga üha enam hakkab ta uskuma, et kõik need asjad on võimalikud. Eelmise aasta suvel ütlesin talle, et ta peaks olema Euroopa meistrivõistlustel kuue parima seas. Ta vaatas mind täitsa viltu. Ütles, et tore, kui treener nii kõrgelt unistab. Aga lõpuks läks tal üks pisiasi valesti ja võinuks olla vabalt EMi viies. Ta kaotas viiendale kohale väga-väga napilt.“