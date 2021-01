PATUSED? Mitukümmend Venemaa laskesuusatajat loobusid etteastest, kui võistluspaika saabusid dopingukütid 

"RUSADA tegi tõepoolest "Iževski vintpüssil" katsetusi. Sportlaste massiline võistlustest loobumise fakt fikseeriti ja viidi uurimisosakonda. Kõik vajalikud protseduurid on juba käimas. Niisugune eesmärgistatud kontroll on osa protseduuridest, kuid me ei saa kõiki üksikasju avalikustada kahel põhjusel; esiteks reeglite tõttu ja teiseks seepärast, et mitte uurimist segada,“ ütles RUSADA kommunikatsioonidirektor Maria Markova meediale.