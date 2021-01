Paide linnameeskonna treeneritetiimiga liitus endine tippmängija 

Zelinski rääkis klubi koduleheküljel: "Väga hea meel on võimaluse üle liituda Eesti ühe parima jalgpalliklubiga. Oma üheksa-aastasele treeneritööle tuginedes loodan anda Paide linnameeskonnale edasi oma parimad teadmised ja oskused, et saaksime koos astuda järgmise sammu!"

Paide LM peatreener Vjatšeslav Zahovaiko: "Oleme klubina teinud silmnähtava arengu ja selle edu taga on pühendunud inimesed. Meie eesmärgiks on tipus püsida ja selle elluviimiseks vajame uut energiat, uut inimest. Hea meel on teatada meie uuest kolleegist - Indreku kogemused, teadmised, kirg ja energia aitavad tõhustada meie kvaliteeti. Indrekul lasub ülioluline roll meie võistkonnas, meil on olemas nägemus, kuidas tema omadusi ja oskusi parimal moel rakendada. Ülesannete juurutamine võtab aega, aga olen veendunud, et sellest tuleb väga produktiivne koostöö."