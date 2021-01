FCI Levadiaga liitus 22aastane väravavaht Karl Andre Vallner 

"Mul oli JK Tallinna Kalevis hea hooaeg ja FCI Levadia tundis minu vastu huvi. Olin samuti koostööst huvitatud, rääkisime läbi ja lõime käed. Soovisin panna end proovile ühes Eesti tippklubis, kus treeningprotsess ja üldine töökorraldus on professionaalsel tasemel. Tunnen, et see on õige koht," rääkis Vallner klubi koduleheküljel.