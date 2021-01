Eesti koondise väravavaht liitus Paidega 

Mihkel Aksalu: „Mul on väga hea meel, et sain Paide Linnameeskonnaga liituda. Ootan põnevusega algavat hooaega, et saaksin aidata klubil seatud eesmärke täita.“

Spordidirektor Gert Kams: „Mihkel on professionaal selle kõige paremas tähenduses. Tema suhtumine, pühendumine, töökus ja kirg jalgpalli vastu on just selline, mida me igalt mängijalt ootame. Oma sportliku võimekuse ja liidriomadustega tõstab ta meie meeskonna taset arvestataval määral.“