Vormel 1 Vormel 1 hooaja avaetapp lükkub koroonaviiruse tõttu suure tõenäosusega edasi Toimetas Mihkel Talivee , täna 18:10

Albert Parki ringrada. Mullu jäeti Austraalia GP ära. Foto: ZUMAPRESS.com

Vormel 1 uus hooaeg peaks algama 21. märtsil Austraalia GPga, kuid koroonaviiruse tõttu kehtestatud karmide piirangute tõttu on tõenäoline, et see lükatakse edasi.