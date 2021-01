Norra suusahüppaja on pärast konkurendi arvustamist saanud Poola fännidelt tuhandeid vihasõnumeid 

Peagi jõudis see ka Poola meediasse, kus tema öeldut hakati laitma. Granerud ise püüdis selgeks teha, et ta ei püüdnud oma konkurenti kritiseerida ning oli lihtsalt pettunud oma tulemuses.

"Ma ei tahtnud mingil juhul öelda, et Kamil pole hea suusahüppaja. Ta on mulle eeskujuks. Olen proovinud hüpata nagu tema. Vaatan tema hüppamisi väga palju YouTube'ist. Mul on meeles need hüpped, mida igal nädalal näen. Vabandan, ma ei mõelnud seda nii. Arvan, et Kamil on üks aegade parimaid hüppajaid," lisas Granerud.