Pohlaku vastus Ubakivi kriitikale: tema stiil on kõik auklikuks tulistada 

"Küsimus on laiemalt arusaamises, kuidas juhtida ja strateegias, mida meil aga pole," sõnas Ubakivi. "Kas meil on plaan, kas jalgpalliliidul on projekt, et me jõuaks kusagile? Minu teada ei ole. Aga kui pole projekti, siis niisama ei juhtu midagi, võib ainult kehvemaks minna, heal juhul võib mõni õnnemoment sisse tulla.

Samal teemal Jalgpall INTERVJUU | Legendaarne jalgpallitreener Roman Ubakivi: Islandil oli visioon, oli projekt. Aga meil pole ju! Islandil oli visioon, oli projekt. Aga meil pole ju! Meil hüpeldakse sealt sinna ja see on rumalus. Kui pole selget arusaama ajudes, mida teha, kuidas teha, siis ei saagi midagi tulla, siis lihtsalt katsetatakse. Kuid see on pullitegemine, mitte mõtestatud töö. Kui sihipärast tööd pole, siis ei tule jalgpallis midagi välja, teised lähevad aina kaugemale."

Pohlak kommenteeris Ubakivi ütlemisi järgmiselt: "Olen Roman Ubakiviga töötanud koos alates aastast 1983 ja sellest väga pikka aega õlg õla kõrval. Ubakivi tähendus Eesti rahvusliku jalgpallikultuuri taastamisele ja minule nende põhimõtete pähe panemisele on hindamatu, aga ta on nüüd ikkagi 23–25 aastat olnud jalgpallist kaugel.