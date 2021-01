Eesti parim naissuusataja: mulle meeldib teha rasket tööd 

"Mulle meeldib teha rasket tööd," teatas ta. "Mulle meeldibki, et suusatamine on raske. Et asi ei tule lihtsalt, vaid peab palju vaeva nägema. See on minu pluss, et olen töökas ja valmis edu nimel tööd tegema."

Praegu on Uustalul käsil lisa-aasta Audentese spordigümnaasiumis, kuid kuna tal enda sõnul õppimist ei ole, keskendubki ta ainult spordile. "Suvel Audentese ära lõpetan, siis ilmselt ei lähe edasi õppima, vaid jätkan tippspordiga. See on hingelähedane, ei suudaks seda praegu jätta. Elu on näidanud, et parem on keskenduda ühele asjale," arutles ta.

Konkurents viib edasi. Kodust naiste suusatamise taset hindab Ida-Virumaalt Ohakvere külast pärit kahekordne Eesti meister "päris okeiks". "Ühelgi võistlusel ei tule võit lihtsalt, peab endast maksimumi andma, mis on väga tähtis, sest arendab ka välismaal võistlemist. Õnneks on päris häid noori tulemas," sõnas ta.

Samas on ta rahul, et sai selle hooaja eel käia mitmes välislaagris suusatamas ning detsembris Livigno mäestikus, mis oli talle hooaja keskel uus kogemus. Nüüd on õnneks Eestimaalgi talv, mis lubab järgnevatel nädalatel rahulikult Otepääl harjutada.

End pigem klassikaspetsiks pidav Uustalu sihib tänavu eelkõige head tulemust U23 MMilt, kuid loodab pääseda ka täiskasvanute MMile. Novembri lõpus esindas ta Eestit Ruka MK-etapil, kus sai klassikasprindis 58. ja päev hiljem 10 km klassikadistantsil 67. koha. See oli tema elu teine MK-etapp.