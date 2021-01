Kas USA teenib kõigi aegade esimese Tour de Ski üldvõidu? Venemaa meestele viisiktriumf!! 

Diggins edestas 14,8 sekundiga kaasmaalannat Rosie Brennanit ja 22,2 sekundiga rootslannat Ebba Andersoni. Ka üldarvestuses on ameeriklastel kaksikjuhtimine: Digginsi edu Brennani ees on 20 sekundit. Rootslanna Frida Karlsson jääb kolmandana maha juba minuti ja 20 sekundiga.