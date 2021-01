Marek Lemsalu uuest suunast: oleme sakslaste käest korralikult õpetust saanud 

Lemsalu tõdeb, et toonast aega ei tasu jalgpalli mõttes väga tänasega võrrelda ning ta usub, et ka enamus Eesti tippklubisid teevad praegu professionaalsemalt trenni, kui toona tehti Saksamaal. Küll nentis ka ise jalgpalliliidu juhatusse kuuluv Lemsalu, et Saksamaa või Kesk-Euroopa jalgpallistiili poole on liidus kiigatud juba aastaid ning Thomas Häberli palkamine polnud selles mõttes üllatav.

Siiski rõhutas Lemsalu, et uue peatreeneriga pole meile mitte midagi ette ära kindlustatud.

„Ja jätkuvalt parim tulemus on meil ju tehtud eestlase ehk Tarmo Rüütli käe all, ja kui ma ei eksi, siis kõige parema võiduprotsendiga on ka eestlane, Martin Reim. Nii et on õigustatud küsimus, et miks me uuesti eestlast ei proovi – aga kaks korda oleme nüüd proovinud ja mõtlesime, et midagi tuleb muuta. Kindlasti tuleb eestlastel hiljem uuesti võimalusi, selles pole küsimustki,“ rääkis Lemsalu.

Ta lisas koondise praeguse nukra seeria kohta, kus võidurõõmu pole maitstud 16 kohtumises järjest, et midagi pole parata: jalgpallis nagu ka elus ei saa kogu aeg hästi minna.