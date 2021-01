TÕEHETK! Kas ralli MM-sari algab fiaskoga? 

Kuigi Rootsi võimaliku asendajana on välja käidud Lapimaal toimuv Artic Rally, siis ka sel rindel pole midagi kindlat. Praeguse seisuga pole võimatu ka must stsenaarium, et rajale tullakse alles kevadel. 22. aprillil peaks algama Horvaatia ja 20. mail Portugali etapp.