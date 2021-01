Saksamaa ja Arsenaliga tülli keeranud superstaar võib liituda Erik Sorga koduklubiga 

Saksamaal sündinud 32aastane Mesut Özil on tõeline vutimaailma superstaar. Praegu kuulub ta Londoni Arsenali hingekirja, kuid sassis suhete tõttu pole ta alates märtsist väljakul käinud. Teda püüavad palgata mitmed tippklubid üle maailma, kuid Wheatly kirjutab portaalis Football.London, et parim võimalus on just D.C. United.