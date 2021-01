Saskia Alusalu jätab hooaja vahele, tippspordiga jätkamine on küsimärgi all 

"Olen aru saanud, et hooaeg jääb tal vahele. Kuuldavasti ravib üht vigastust. Seda, kas lõpetabki ära või mitte, öelda ei saa, pigem on ta äraootaval seisukohal,” jagas Kuura oma teavet.

Tänavune kiiruisutamise hooaeg toimub Hollandis, kus kuu aja jooksul korraldatakse EM, kaks MK-etappi ning MM. Pyeongchangi olümpiamängudel neljandaks tulnud Alusalu ütles Eesti Päevalehele kirja teel, et tema hinnangul võib see kohalikele sportlastele anda ebaõiglase eelise.

"Sooviksin selgitada eelkõige, et minu põhimõtetega spordi olemusest ei lähe kokku gladiaatori mängimine ja „mullis” elamine selleks, et hollandlased saaksid särada ning raha teenida (teiste arvelt),” kirjutas Alusalu. „Vähesed saavad aru, et kuna ala spetsiifikast lähtudes on korraldajal võimalik muuta tingimusi ning jää konsistentsi vastavalt enda sportlaste „aitamiseks”, siis ei saa rääkida ausast konkurentsist,” lausus Alusalu.