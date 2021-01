Aivar Kuusmaa: mul oli kindlasti treenereid, keda vihkasin, aga respekteerisin 

Kas mängijakarjääri lõpetades teadsid, et jätkad treenerina?

Samal teemal Korvpall Aivar Kuusmaa nimetati korvpalli Kuulsuste Halli Ei teadnud. Lõpetasin karjääri ära ja ei teadnud midagi. Minu treenerikarjäär algas kadunud Allan Dorbeku koputusest minu uksele, kui pidin 30 minuti pärast sõitma lennujaama ja mind ootas ees perepuhkus. Allan jõudis kiirelt rääkida, et selline ettepanek on, et tema taandab ennast tollase Ehitustööriista ja praeguse BC Kalev/Cramo abitreeneriks ja mina tuleksin peatreeneriks. Me ei jõudnudki pikemalt rääkida ja leppisime kokku, et kui ma Horvaatiast tagasi olen, saame kokku ja olen läbi mõelnud need asjad. Pikalt ei olnud vaja mõelda, sest kossu juures tahtsin ju edasi olla.

Kas natuke liiga suur amps ei tundunud alguseks?

Eks ikka tundus. Minu jaoks oli see esimene aasta suhteliselt väsitav ning siis tuli loogiliselt, et toodi (Veselin) Matic ja mina jäin abitreeneriks. Maticiga oli natuke raske, sest ta tahtis kõik ise ära teha. Ei saanud ma abitreenerina skautida, ei saanud oma harjutusi läbi viia ja pidin ainult tema juures olema. Mingil hetkel andis ta mulle 20 minutit trenni algusest. Nägin, et vennad intensiivset trenni üldse ei tee ja hakkasin veidi intensiivsemaid harjutusi tegema, et nad jookseksid ja saaksid higi lahti. Sain paar päeva teha ja siis ta ütles, et aitab küll. Temale see ei meeldinud. Pidin tegelikult veel teine aasta seal abitreener olema, aga siis tuli TTÜ-st pakkumine ja kolmeaastane leping. Teisel aastal viisin nad pronksile ja kolmandal aastal jäime viimases poolfinaalmängus Rakverele alla, millest mul on jube kahju muidugi (Naerab.).

Kas treeneritest on eeskujusid, keda jälgid ja kellelt õppida?

Euroliigas jälgisin vahepeal Neven Spahijat. Mulle tema asjad meeldisid ja olen ühel tema koolitusel käinud. Vaatan rohkem neid võistkondi, kes mängivad ründavat korvpalli. Olen otsinud ideid nende käest. Panathinaikoses oli igal nädalal seitse uut liikumist, et skautida ei saaks. Oma satsides on mul hooaja jooksul vähemalt 20 liikumist läbi käidud ja play-off'ides mingid muutused kogu aeg toimuvad. Jälgin treenereid, kes fokusseerivad ründavale korvpallile. Mitte, et kaitse oleks teisejärguline.

Millised treenerid Sulle sel ajal meeldisid, kui ise veel mängisid?