Imenaine Therese Johaug keeldus suure saladuse avalikustamisest 

Johaug tunnistas, et talle tehakse kergejõustikumaailmast väga huvitavaid pakkumisi, lisades, et ei saa praegu midagi avalikustada.

Suusakuninganna mänedžer Jörn Ernst selgitas, et Johaug ei saa midagi öelda, sest ta pole veel otsustanud, kas tahab suvistel jooksuvõistlustel osaleda. Kui aga Ernstilt uuriti, kas jutt käib suurtest kergejõustikuõhtutest, kõlas vastuseks: „Jah, tema jaoks on need väga suured võistlused.“

Treener Pal Gunnar Mikkelsplass lisas, et otsus tuleb teha targalt. „Pole keeruline leida jooksuvõistlusi, kus ta saaks osaleda. Peame lihtsalt arvestama, milline koormus oleks mõistlik. Kui ta on sügiseks vigastatud, siis on asjad valesti. Meie jaoks on kõige tähtsam ikkagi olümpia,“ selgitas ta, pidades silmas siiski talvist spordipidu, mitte Tokyo suveolümpiat.