Eesti vutikoondis kohtub Ungari tippklubiga! Häberli kutsus kohale 15 Flora mängijat, aga jättis Anieri välja 

Esimesi meeste koondise mänguminuteid asuvad jahtima väravavaht Karl-Romet Nõmm, kaitsjad Markkus Seppik ja Marco Lukka ning poolkaitsja Karl Rudolf Õigus. Kui 23aastane Nõmm ja 19aastane Seppik on Eestit esindanud ka U17, U19 ja U21 koondistes, siis Lukka ja Õigus on koondise rivistusse kuulunud alates U21 vanuseklassist.

Kummalisel kombel ei kuulu nimekirja Henri Anier, kes tegi Paide särgis särava hooaja teise poole. Ründaja on koondise eest löönud 13 väravat ning kuulunud aastaid põhituumikusse. Alaliidu väljastatud pressiteates ei olnud sõnagi, miks Anier seekord kutseta jäi.

Eelseisev kohtumine on treeningmäng ja ei lähe ametlike koondise mängude arvestusse. Koondise treeninglaager toimub 7.–13. jaanuarini ja see korraldati, et valmistuda märtsis algavaks MM-valiksarjaks. Teatavasti alustab Eesti koondis uut valiksarja 24. märtsil Tšehhi vastu ning rahvusvaheline kalender võimaldab koondisel koguneda vaid kaks päeva enne. Aasta teine ametlik kohtumine toimub 27. märtsil, kui koondis mängib võõrsil Valgevenega.