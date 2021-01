Võrkpall Saksamaal tegusid tegev Eesti võrkpallur: edu saladus on silma- ja ninaoperatsioonid Kadi Parts , täna 21:30 Jaga: M

GALERII

SAKSAMAAL ON VAHVA! Karli Allik on Berliini külje all asuvas linnakeses rahul nii elu kui ka sportliku poolega, sest on astunud sammu edasi ja leidnud stabiilsuse servimises. Foto: Oliver Schwandt

Võrkpallur Karli Allik on tänavust koroona-aastat hästi ära kasutanud, sest käis kevadise pausi ajal kahel operatsioonil ja tegi korda nii silmad kui ka nina. Just see olevat Saksamaa kõrgliigas särava mehe hea vormi saladuseks.