TOHOH! Flora toob Poola meistriks kroonitud maailmaränduri tagasi koju? 

Flora president Pelle Pohlak ei kinnitanud üleminekut, kuid 29aastane Ojamaa on saanud Widzewilt loa lahkumiseks ning Soccernet.ee-le teadaolevalt väga lähedal siirdumisele Florasse. Pohlak teatas, et klubi peab läbirääkimisi kolme mängijaga. „Me ei pruugi nii edukad olla ja kolme mängijat saada, aga soov on olemas. Veel ei ole uudiseid, aga arvatavasti tuleme uuel nädalal esimese uudisega välja. Ma ei kinnita ega lükka [Ojamaa liitumist] ümber,“ ütles Pohlak.