VÕIMAS TÄIENDUS! Flora tõi Poola meistriks kroonitud maailmaränduri tagasi koju 

Flora spordidirektori Norbert Hurda sõnul toob Ojamaa liitumine kaasa olulist lisajõudu ründeliini juurde. „Meil on hea meel, et Henrik Ojamaa on jõudnud ringiga koju tagasi. Henrik on füüsiliselt tugev ja tehniliselt meisterlik mängija, kes lisaks oskustele toob meeskonda rahvusvahelist kogemust,“ rääkis Hurt klubi kodueleheküljele.