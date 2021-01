Kapten Johannson võidust Bosnia üle: täna oli igaühe kõrval sõber, kes sit*ast välja aitas 

Eesti koondis rõõmustamas. Foto: Aldo Luud

Mängu lõppfaas mööduski suuresti viigiseisudes, kuid lõpuks teenis Mesikäpa hallis 24:21 võidu just Eesti. Roosna sõnul oli võidu võtmesõnaks hea tempomäng ja see, et suudeti leida õiged viskekohad.

Johannson tõi eelkõige välja meeskondlikkust. „Eelmise kodus Saksamaaga peetud mängu pealt uskusime, et kõik on võimalik. Uskusime meeskonnavaimu ja see kandis vilja. Pluss Toomil oli ikkagi täna ka ilge purakas õlas, aga kokkuvõttes tõi edu kaitse ning võistkondlikkus. Vigu tuli ikka sisse, aga täna oli igaühe kõrval sõber, kes tõi sind sitast välja,“ sõnas koondise kapten.

Bosnialaste väravas seisis Saksamaa tippklubi Flensburg-Handewitti mees Benjamin Buric. Talle kaheksa kolli visanud Toom hindas meest maailma viie parima väravavahi hulka. „Olen teda telerist väga palju vaadanud, aga aukartust ei olnud. Pigem lahe, kui saad talle sisse visata. See pigem motiveeris ja ma ei mõelnud selle tõttu üle,“ selgitas noor vasaksisemine.

Talle sekundeeris nimekaim Karl, perekonnanimega Roosna: „Ei ütleks, et tema vastu oli keerulisem mängida. Pigem just hea tunne, kui talle kolli ära paned.“

Armi Pärt Bosnia staari Benjamin Buricit pommitamas. Foto: Aldo Luud

Pikalt tippkäsipallis olnud Johannson teadis selgitada, miks Buric täna staariks ei kerkinud. „Tema kaitseks võin öelda, et Saksamaal igapäevaselt koduklubis mängides on tal kaitsemeeste ja blokiga hea koostöö, see teeb tema elu lihtsamaks. Koondise juurde tulles neil natuke logiseb see koostöö ja neil pole pikalt ka kokkumängu kogemust olnud. Aga muidugi Toom tõmbas neile ka kokkuvõttes blokinurka ja igale poole neid väravaid,“ rääkis Johannson.