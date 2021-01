VIDEO | NBA staar ladus 60 silma, aga kas sellest võiduks piisas? Muidugi mitte! 

Wizardsi 136 : 141 kaotuse tagamaid võib otsida paljus asjaolust, et oma 60 punktist 57 viskas Beal esimese kolme veerandajaga, otsustaval perioodil jäi tema saldoks vaid kolm silma. See-eest kodumeeskonna 76ersi resultatiivseim mees, kokku 38 punkti visanud Joel Embiid näitas just neljandal veerandaja olulistel hetkedel, mis masti mees on, kui viskas siis 11 punkti.