Koroonaga nakatunud USA tipptennisist meenutas dramaatilist põgenemist Venemaalt 

Querrey pidanuks osalema Peterburi turniiril, ent positiivse proovi valguses ei tulnud see enam mõistagi kõne alla. Tal olid Venemaal kaasa ka elukaaslane ja kahekuune laps ning esiti arvestati asjaoluga, et nad peavad viibima lihtsalt kaks nädalat hotellis karantiinis. Ent kui Venemaa terviseamet võttis Querrey'ga ühendust ja andis talle teada, et välistatud pole variant, et kogu perekond viiakse haiglasse, läks mehel kiireks.