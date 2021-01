VIDEO | Manchester on sinine! Liigakarika finaalis saab näha Mourinho ja Guardiola duelli 

Manchesteri meeskondade derbis tõid Cityle 2 : 0 võidu John Stonesi 50. ja Fernandinho 83. minuti tabamused. Nii sammus City neljandat aastat järjest liigakarika finaali, kusjuures kõik need finaalid on City ka võitnud: 2018. aastal alistati esikohamängus Londoni Arsenal, 2019. aastal Londoni Chelsea ja 2020. aastal Birminghami Aston Villa.

Guardiola ja Mourinho on seni peatreeneritena vastamisi läinud 24 mängus. Neist matšidest 11 on lõppenud Guardiola hoolealuste võiduga, 6 mängu on jäänud viiki ja 6 korda on võitnud Mourinho juhendatav tiim.