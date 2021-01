NBA tipptreener: aga mis juhtunuks siis, kui Kapitooliumisse tunginuks mustanahalised? 

Rivers mõistis mässajate tegevuse hukka ning rõhutas, et kõige tähtsam om demokraatia. Ta tõi samas välja, et kui Kapitooliumisse oleks tunginud mustanahalised inimesed, olnuks tulemused ilmselt märksa traagilisemad.

"Minu jaoks ütlevad täna nähtud pildid rohkem kui tuhat sõna. Inimestele ei ässitatud kallale politseikoeri, kedagi ei löödud kumminuiaga. Inimesed eskorditi lihtsalt rahulikult Kapitooliumist minema. Muidugi, see on hea, ja näitab, et rahvamasse saab ka rahumeelselt laiali ajada, kui selleks on soov.