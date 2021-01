FOTOD | Mugavustsoonist välja! Seksikiisust jalgpallur liitus OnlyFansiga ja mis meil selle vastu olla saab! 

Ent nüüd meelitab Wright meelalt huuli limpsides inimesi tema OnlyFansi konto jälgijate sekka, iseloomustades end kui naist, kellel on ingli nägu, kuid saatana mõtted. "Las mängud alata," oli ta lisanud oma esimese OnlyFansi postituse juurde.

"Vead annavad sulle jõudu saada paremaks, kui sa olid varem. Kui oleme mugavustsoonis, siis me ei kasva," oli Wright muuseas sotsiaalmeedias filosofeerinud pärast Charltonist vallandamist.

Mõistagi teeb Wrighti fännidele suurt rõõmu, et naine OnlyFansi vallutama asus. Ta on kogunud sotsiaalmeedias palju toetavaid sõnumeid, ent on ka skeptilisemaid kodanikke.