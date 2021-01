Korüfeest kaardilugeja vahetab M-Spordi Toyota vastu 

Tõsi küll, ralli MM-etappidel mees autos istuda ei saa, ent ta kinnitab, et ka uus töökoht meeskonna spordiosakonnas on talle väga sobilik. "Mul pole põhjust kaevelda. Saan jätkata rallispordis ning mul leidub küllaldaselt huvitavaid ülesandeid ja väljakutseid," kinnitas ta Soome rahvusringhäälingule.

Lehtinen, kes on olnud varasematel aegadel ka Mikko Hirvoneni kaardilugejaks, on saavutanud autoralli MM-sarjas üldarvestuses neli teist ja kaks kolmandat kohta. Etapivõitjana on ta kaarti lugenud 15 MM-rallil.