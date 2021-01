Koondise liidriks kerkinud noor mängumees hindab vigade tegemise võimalust 

Viljandist pärit Toom mängis mitu aastat Saksamaal, kuid tema enda sõnul jäi mänguaega napiks. Sel kevadel tekkis võimalus esindada Rootsi kõrgliigas Varbergi klubi ning sinna koondise vasaksisemine siirduski. Otsust kahetsema pole ta pidanud. „Treener (Hasse Karlsson- toim) on andnud mulle suhteliselt palju vabadust. Saan teha vigu ja katsetada asju, mida eelnevalt pole lubatud,“ selgitas Toom. „Saan mängida vabamalt ja see on kõige tähtsam, sest olen alles nii noor. Kindlasti oli Rootsi siirdumine väga positiivne edasiminek mu karjääris.“

Üha rohkem liidrikoormat

Uues koduklubis on Toom kerkinud üheks tiimi skooriliidriks: mitmel korral on ta visanud isikliku rekordi ehk 12 väravat ning aasta lõpuks kerkis ta ka liiga väravaviskajate esikümnesse. Ka koondises on temast saanud see mees, kelle otsa vaadatakse ja seda põhjusega. Novembris põrutas ta EM-valikmängus Austriale 11 tabamust, kõvale Saksamaale viskas loetud päevad hiljem neli ning jaanuarikuus kodus Bosniale kaheksa väravat.

Karl Toom (nr 19) on olnud heas hoos nii koondises kui koduklubis. Foto: Aldo Luud

Abiks on olnud ka spordipsühholoog Saksamaalt, kellega Toom vajadusel suhtleb. Koondislane tunnistab, et tajub üha rohkem, et peab kandma liidrirolli nii Rootsis kui rahvusmeeskonnas. „Eks seda koormat on natuke rohkem kui eelnevatel aastatel,“ sõnab ta. „Mait Patraili ja Dener Jaanimaad pole nüüd olnud, nemad on varem seda ise kandnud, aga nüüd tahab Tomas (Sivertsson, koondise peatreener- toim), et mina selle üle võtaksin. Eks ta natuke raske on, aga arvan, et saan hakkama.“

Käsipallikoondise esimesest välistreenerist Sivertssonist rääkides ütleb vasaksisemine, et alguses võttis rootslase taktikaga harjumine aega, kuid nüüdseks on kõik paika loksunud.