Inglismaa tippklubi suur koroonapuhang võib panna põntsu tähtsale mängule 

Briti väljaanded vahendasid täna õhtul, et esmaspäeval tehti Aston Villa esindussatsi mängijatele ja taustajõududele koroonaviiruse proovid ja sealt väga paljud osutusid positiivseks. Nakatunud saadeti isolatsiooni ja seejärel tehti lisateste, mis tõid veelgi juurde positiivseid proove. The Guardiani väljaande andmetel pole Aston Villa esindustiim enam alates teisipäevast saadik trenni teinud, klubi ise teatas, et nende treeningkeskus on suletud.