Esimest korda Big Airi hüpete MK-etapil finaali pääsenud Sildaru: emotsioon on hea, ei kurda! 

18aastase Sildaru jaoks on Austrias toimuv MK-etapp esimene võistlus, kus ta osaleb Big Airi hüpetel. Naiste kvalifikatsioonis osales 25 võistlejat ja homsesse finaali pääses vaid kuus paremat, eestlanna sai kirja päeva viienda tulemuse. „Emotsioon on pigem hea, ei kurda!“ rõõmustas Sildaru täna õhtul. „Kuna konkurents on tugev ja erinevalt teistest võistlejatest ma veel kahekordseid saltosid ei tee, siis on Big Air eriti raske ala, kus oma trikkidega teiste kahekordsetele saltodele vastu hakata.“

Tänase kvalifikatsiooni tulemused. Foto: fis.ski

Homsele finaalile ette vaadates ütles noor eestlanna, et hetkel ta pingeid tunne ega ka mõtle sellele veel. „Võib-olla siis, kui finaal kätte jõuab, on tunded teised, aga praegu olen üsna rahulik. Ma ei oska täna öelda, kuidas end homme mõne konkreetse koha saavutamise järel tunnen. Väga palju mõjutab emotsionaalselt see, kuidas mul enda trikid välja tulevad,“ rääkis meie vigursuusataja, kes osaleb enda jaoks uuel alal seetõttu, et tahab ka järgmistel olümpiamängudel Big Airi hüpetes kaasa lüüa ja selleks on vaja koguda olümpiapunkte.