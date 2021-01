Mainekas portaal vahendab WRC-kalendri uudiseid: mis jääb ära, mis lükkub edasi? 

Portaali tänase info andmetel jääb Suurbritannias sõidetav Walesi ralli ära, sest Walesi valitsus on aasta-aastalt toetust üritusele vähendanud ja kuigi autoralli MM-sarja korraldajad lootsid, et kohalikud ametivõimud mõtlevad sel aastal ümber, tundub Dirtfishi info järgi, et Walesi tänavu asja pole. Samuti ei usu tuntud ralliajakirjanikud, et Walesi asemel võiks võidu sõita Põhja-Iirimaal, millest loodeti Walesi ralli asendajat. Selle asemel peetakse 19.-22. augusti kuupäevadele planeeritud ralli Belgias, Ieperis. Ametlik kinnitus selle kohta peaks tulema homme ehk reedel.