KOHUTAV VIDEO | Noor vutistaar suri keset mängu südamerabandusse 

Apolinario mängis Portugali tiimi Alverca eest alates 2019. aastast. Pühapäeval peetud Portugali tugevuselt kolmanda liiga kohtumises kukkus noormees 27. minutil kokku ja kaotas Briti tabloidi The Suni andmetel teadvuse. Twitteris on sellest avaldatud ka häiriv video:

Mirrori andmetel hoiti Apolinariot elustusvahendite all, portaali rt.com informatsiooni järgi oli teda vaja hoida seal 25 minutit enne, kui noormees haiglasse viidi. The Sun kirjutab, et pühapäeva õhtul väideti noormees olevat stabiilses seisundis.

Nüüdseks on aga Alverca klubi teatanud, et Apolinario suri täna saadud ajukahjustusse. Kõik klubi tegevused on peatatud. Samuti anti teada, et Brasiilia päritolu noormehe perele pakutakse igakülgset abi.