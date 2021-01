Covid-19 laastab maailma parimat liigat: pea terve meeskond andis positiivse koroonaproovi

Tänase mänguga seoses on kaks võimalust: kas see lükatakse edasi või tuleb Aston Villal mängida verinoore koosseisuga. Praeguse seisuga kohtumine aga toimub ning Aston Villa läheb Inglismaa valitseja vastu U23 koosseisu ja treener Mark Delaneyga.

Aston Villa on juba teine Premier League’i klubi, keda on tabanud tugevam koroonalaine. Teatavasti on mitme positiivse juhtumiga kimpus ka Manchester City.