Martin Müürsepp taandub Tallinna Kalev/TLÜ peatreeneri kohalt 

„Tegelikult veel enne möödunud aasta lõppu pöördus Kalle Klandorf minu poole abipalvega võtta üle Kalevi meeskonna peatreeneri koht. Kuigi huvitav väljakutse, võtsin mõtlemisaja, et ühendada ja jätkata senist tööd koduklubis. Tänan Viimsi kolleege, kelle käest sain palju toetust nii sõnades kui tegudes, et Kalevi pakkumisele vastu tulla! Ilma selle toetuseta ei oleks olnud see mõeldav. Samas loomulikult ootan uut väljakutset oma treeneri karjääris suure huvi ja entusiasmiga. Aga nagu öeldud, siis igal juhul sama kirega jätkan oma senist tööd Viimsis,“ kommenteeris endine Viimsi/Estoveri treener Lips.