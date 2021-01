ŠOKK: kohus süüdistab Madridi Reali suurimat staari maffia jaoks väljapressimise korraldamises 

2015. aastal lahvatas skandaal, kui ilmnes, et Benzema ja tema tuttavad santažeerivad Benzema toonast koondisekaaslast Mathieu Valbuenat, vahendiks grupeeringu käes olev seksilint Valbuenast.

Sellest ajast peale on Benzemal olnud näiteks Prantsusmaa koondise keeld ning hoolimata sellest, et tänaseks 33aastane mees on viimase kümnendi edukaim prantslasest ründaja, ei pääsenud ta ka näiteks 2018. aasta MMil triumfeerinud koondisesse.