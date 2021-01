Tour de Skil jätkub Bolšunovi võidukäik 

Tour de Ski üldliidriks on endiselt Bolšunov, kes on senisest kuuest etapist võitnud viis. Teisel positsioonil on prantslane Maurice Manificat (+2.37), kes täna lõpetas sõidu kümnenda mehena. Üldarvestuse kolmandal kohal on Jakimuškin (+2.47). Sõita on jäänud veel kaks etappi.