AMETLIK | Neuville sai esimest korda oma koduralli, Põhja-Iirimaal jääb etapp ära 

Esimest korda stardivad WRC-masinad Ott Tänaku tiimikaaslase Thierry Neuville’i kodumaal Belgias, kus Ieperi ralli on kaasatud MM-sarja arvestusse. Kuigi esialgu lisati sama etapp kalendrisse ka 2020. aastaks, siis koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu jäi rallirahval Belgiasse minemata. Nüüd on aga vähemalt esialgse info järgi kindel: tänavu üritatakse seda taas ja Belgia ralli on WRC-kalendris kirjas. Konkreetseid kuupäevi veel paigas pole, aga etapp peaks toimuma millalgi augustikuus.

Samal teemal WRC Mainekas portaal vahendab WRC-kalendri uudiseid: mis jääb ära, mis lükkub edasi? Ieperi ralli asendab Suubritannias ära jäänud etappi, mida loodeti pidada Põhja-Iirimaal. WRC pressiteate kohaselt pole seal kihutamine aga koroonaviiruse tõttu võimalik ja seetõttu võetigi kalendrisse Belgia ralli. Neuville’i kodumaast saab 35. riik, mis on alates 1973. aastast ehk ralli algusest WRC-sarja võõrustanud. Belgias on Ieperi rallit sõidetud juba 1965. aastast.

„Ieper on olnud Euroopa rallide seas juba rohkem kui poole sajandi jooksul tõeline nurgakivi,“ rääkis WRC promotsiooni tegevdirektor Jona Siebel põhjustest, miks pika ajalooga ralli MM-sarja arvestati. „Selle lisamine WRC-kalendrisse saab olema hooaja üks karmimaid väljakutseid ja olen õnnelik, et pärast eelmise aasta ebaõnne jõuab MM-sari lõpuks Belgiasse.“

Siebel tunnistas, et Ieperi kitsad asfaltteed ja mitmed pimedas sõidetavad katsed koos keeruliste ilmastikuoludega pakuvad fännidele kindlasti palju põnevust. Samas sõnas ta, et saab aru, miks riigi toetuse vähesuse tõttu ei suutnud kohalikud korraldajad aidata viia rallit Põhja-Iirimaale: „On kahju, et WRC-sari ei saa sel aastal nautida Põhja-Iirimaa looduse ilu, aga jätkuv pandeemia mõjutab maailma majandust. Meie huvi MM-sarja ralliks seal on endiselt suur ja loodame jätkata läbirääkimisi 2022. aastal.“

Rahvusvahelise autoliidu rallidirektor Yves Matton nentis, et selle aasta kalender on koostatud koroonaviirusest tingitud raskuseid trotsides ja ilmselt ei lähe kõik nii, nagu loodetakse: „Ilmselt peame sel aastal tegelema mitmete teemadega jooksvalt.“ Ka Matton nentis, et Põhja-Iirimaa ralli ärajäämine on pettumus, kuid see on omakorda võimalus Ieperi rallile.

Pressiteates sai sõna ka Belgia ralli üks korraldajatest Alain Penasse. „Eelmisel aastal tõestasid meie vabatahatlikud, et nad võivad end kiirelt ümber lülitada ja väga lühikese ajaga WRC-ralli ära korraldada. Kahjuks seda ei juhtunud, aga oleme väga õnnelikud, et augusti keskpaigas nüüd WRC-sari siia jõuab,“ rääkis Penasse. Tema sõnul võetakse kasutusse juba mulluseks aastaks välja töötatud mudel.