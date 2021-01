Vormel 1 sarja tiimipealik avalikustas uudise: kalender lüüakse taas sassi 

Rekordpika ehk 23etapilise vormel 1 sarja esimene võidusõit peaks tänavu kavas olema 21. märtsil Austraalias Melbourne’is. Kanada miljardäril Strollil on aga teine info ja tema väitel on koroonaviiruse leviku ja karantiinireeglite tõttu oodata kalendris muudatust.

„Seda pole veel avalikult öeldud, aga varsti seda tehakse: Melbourne’i etappi pole ära jäetud, vaid see on edasi lükatud,“ vahendas Reuters Aston Martini ühe omaniku juttu. „Lähme sinna kunagi sügisel, esimene etapp peetakse aga hoopis Bahreinis.“

Stroll arvab, et ega keerulised ajad otseselt ka sel hooajal möödas pole. „Usun, et meid ootavad sel aastal ees kaks-kolm kuud rasket aega. Vaktsiini tõttu paistab tunneli lõpus valgus ja usun, et vaid vähesed etapid saavad olema keerulised,“ sõnas ta Reutersile. Eelmisel aastal koos oma pojaga positiivse koroonaviiruse proovi andnud rikkur lisas: „Usun, et halvim on möödas. Õppisime eelmisest aastast, kuidas sel aastal edasi minna.“

Kuigi ametlikult pole Strolli sõnu kinnitatud, avaldas rahvusvahelise autoliidu president Jean Todt samuti mõned päevad tagasi arvamust, et esialgse kalendri elluviimine võib osutuda keeruliseks ja ette tuleb muudatusi. „Kahjuks ei ole see (pandeemia- toim) läbi,“ rääkis Todt Motorsport.com portaalile.

„Maailm on endiselt lukus ja viirus on ikka alles. Aga on toimunud areng. Oleme vaktsiini ootuses ja see on populatsioonile ja maailmale kasulik. Aga olen kindel, et paari järgmise päeva jooksul kuuleme mitmetest võimalikest muudatustest ja mitte ainult vormel 1 kalendris, vaid ka mujal.“